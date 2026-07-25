Potenza, vertice in Prefettura sul fenomeno degli assalti agli sportelli bancomat

Alcuni recenti fatti di cronaca hanno riportato alla ribalta il tema dei furti agli sportelli ATM degli istituti di credito bancario e degli uffici postali.
Si tratta di reati commessi attraverso condotte particolarmente violente, a cui si è aggiunto, nel tempo, l’uso di nuovi strumenti offensivi, tra cui la manipolazione dei software informatici degli erogatori di contante, finalizzata a sottrarre il denaro senza autorizzazione.
Per fare un punto di situazione sul trend degli assalti agli ATM in provincia di Potenza, il Prefetto Michele Campanaro ha convocato una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si terrà, nel Palazzo del Governo, martedì 28 luglio prossimo, alle ore 12:00.
Oltre ai vertici territoriali delle Forze di Polizia, al Sindaco del Capoluogo ed al Presidente della Provincia, saranno presenti anche il Coordinatore di Ossif Centro Ricerca ABI Sicurezza Anticrimine Marco Iaconis, il Responsabile Area Territoriale Tutela Aziendale Sud di Poste Italiane Stefano Formica, il Responsabile Sicurezza Fisica Area Sud di Poste Italiane Giovanni Esposito, il Presidente di ANCI Basilicata Gerardo Larocca ed i Sindaci dei Comuni di Banzi, Castelgrande, Genzano di Lucania, Lavello, Melfi, Montemilone, Pescopagano, Rapolla e Rionero in Vulture.