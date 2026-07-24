Potenza, al via i lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria in questa zona: le modifiche alla circolazione

Lunedì 27 luglio prenderanno il via i lavori a Potenza per la realizzazione della nuova rotatoria all’intersezione tra Viale Firenze, Via Sabbioneta e Via Anzio.
Per l’assessore Giuzio:
“Un’opera attesa che consentirà di:
- aumentare la sicurezza dell’incrocio;
- migliorare la fluidità della circolazione;
- ridurre i tempi di attesa e i punti di conflitto tra i veicoli;
- rendere l’area più moderna e funzionale.
Inizio lavori: 27 luglio 2026, abbiamo atteso il periodo dell’anno in cui vi è meno traffico, proprio per arrecare meno disagio alla cittadinanza.
Durante il cantiere saranno in vigore alcune modifiche temporanee alla viabilità, illustrate nella grafica allegata.
Invitiamo tutti gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla segnaletica provvisoria e a rispettare il limite di velocità previsto nell’area.
Provenendo da viale Firenze (salita “di Scattone”) per andare a Via Anzio, bisognerà svoltare su via Ancona e proseguire su via Aosta o su via Londra.
Provenendo da via Anzio non si potrà svoltare in via Sabbioneta, bisognerà proseguire e svoltare su via Ancona e poi Via Aosta.
Provenendo da viale Firenze (salita “di Scattone”) si potrà proseguire in direzione Piazza Don Bosco e via Milano.
Siamo consapevoli che ogni cantiere comporta qualche disagio, ma si tratta di un investimento importante per una mobilità più sicura ed efficiente, che porterà benefici duraturi a tutta la città”.