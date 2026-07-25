Picerno, al via il percorso per il Consorzio di tutela della Lucanica IGP

«Il percorso verso il riconoscimento del Consorzio di tutela della Lucanica di Picerno IGP rappresenta un passaggio importante per valorizzare una delle produzioni simbolo della Basilicata.

Il Dipartimento Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata sostiene con convinzione questo percorso, perché una filiera forte e organizzata significa più tutela, più competitività e maggiori opportunità di sviluppo per il territorio».

Lo dichiara l’assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, in riferimento all’incontro dedicato alla filiera della Lucanica di Picerno IGP, promosso dal Distretto del Cibo Alto Basento Val Camastra e ospitato nella Sala Consiliare del Comune di Picerno.

Nel corso dell’iniziativa è stato condiviso l’avvio del percorso che porterà al riconoscimento, da parte del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del Consorzio di tutela della Lucanica di Picerno IGP.

Un passaggio che consentirà alla filiera di dotarsi di un organismo ufficialmente riconosciuto per la tutela della denominazione, la promozione del marchio e la valorizzazione del prodotto sui mercati nazionali e internazionali.

All’incontro è intervenuto anche il direttore generale dell’Alsia, Michele Blasi, che ha ribadito l’impegno dell’Agenzia ad accompagnare la crescita delle filiere certificate, sostenendo il percorso di costituzione del Consorzio di tutela attraverso competenze tecniche, attività di innovazione e azioni di valorizzazione delle produzioni di qualità.

«Le produzioni certificate – ha ribadito Blasi – costituiscono uno degli asset strategici su cui costruire il futuro dell’agricoltura lucana. Dove esiste una filiera organizzata, capace di fare sistema, aumenta il valore aggiunto, la capacità di attrarre investimenti, l’occupazione e le opportunità per i giovani. Per questo l’Alsia considera prioritario accompagnare le filiere DOP e IGP in un percorso di crescita che unisca innovazione, ricerca, promozione e aggregazione».

«La Lucanica di Picerno IGP – ha concluso Cicala – è una straordinaria espressione dell’identità agroalimentare lucana e il riconoscimento del Consorzio di tutela rappresenta un’opportunità concreta per rafforzarne la presenza sui mercati, tutelare il lavoro dei produttori e creare nuove prospettive di crescita.

Il Dipartimento Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata continuerà a sostenere tutte le filiere che investono nella qualità certificata, nell’aggregazione e nella promozione delle eccellenze regionali, perché è da queste produzioni che passa una parte importante dello sviluppo economico delle nostre aree interne».