Foggia–Potenza, al via la demolizione controllata del viadotto: misure speciali per il canile. Ecco la nota del Comune

Ripristino della linea ferroviaria Foggia–Potenza: coordinamento istituzionale per la demolizione controllata del viadotto e piano di tutela per la cittadinanza e la fauna del canile Attivato il Centro Operativo Comunale (COC).

Il Comune di Potenza fa sapere:

“L’operazione congiunta con Regione, Provincia, Prefettura, RFI e ASP prevede interventi urgenti, messa in sicurezza della viabilità e protezione avanzata per gli animali della struttura d’accoglienza.

A seguito del cedimento strutturale del pulvino della pila n. 3 del viadotto stradale sulla S.S. 93 Appulo Lucana — opera interferente con la linea ferroviaria Foggia–Potenza in corrispondenza della progressiva km 107+937 — le istituzioni locali e nazionali hanno definito un piano d’azione coordinato ed organico per garantire il ripristino della circolazione in condizioni di totale sicurezza e la massima tutela del territorio.

A seguito dell’interruzione immediata del traffico ferroviario, la Regione Basilicata si è fatta promotrice di uno stanziamento straordinario di 1.200.000,00 euro, finanziato mediante i fondi della legge di bilancio dello Stato. Sulla base delle analisi tecniche condotte dalla Provincia di Potenza (ente proprietario del viadotto) e da Rete Ferroiaria Italiana S.p.A. (RFI), è stata individuata quale soluzione risolutiva la demolizione controllata mediante esplosivo della campata di scavalco e delle due campate adiacenti, unitamente alle relative pile di appoggio.

L’intenso lavoro di raccordo e coordinamento interistituzionale è stato garantito dalla Prefettura di Potenza. IMPEGNO DEL COMUNE DI POTENZA E ATTIVAZIONE DEL C.O.C. In prima linea per la sicurezza della comunità, il Comune di Potenza ha già attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), che rimarrà operativo ininterrottamente fino alla conclusione di tutte le operazioni.

Il Comune coordina le attività gestite dalla Polizia Locale e dalla Protezione Civile per:

• Lo sgombero assistito della cittadinanza ricadente nell’area interessata dai lavori e di sicurezza;

• La regolamentazione e deviazione della viabilità con percorsi alternativi dedicati;

• La tutela complessiva dei cittadini, delle proprietà civili e della fauna locale.

TUTELA E MISURE SANITARIE PER IL CANILE COMUNALE

Particolare attenzione è stata dedicata alla presenza del canile situato nelle vicinanze del cantiere. Dopo un’approfondita valutazione tecnica e sanitaria svolta in stretta sintonia tra l’amministrazione, il gestore della struttura e il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP (Azienda Sanitaria Locale di Potenza), è stata definita una strategia a tutela degli animali (Accordo del 9 Luglio).

A differenza della prima ipotesi del 2 luglio (che prevedeva il trasferimento esterno in recinti temporanei), si è stabilito che un trasferimento massivo o una redistribuzione forzata in ambienti estranei avrebbe generato un elevato stress psicofisico e rischi di aggressione tra i cani, che vivono in gruppi sociali stabili.

Si è pertanto optato per una protezione in loco coordinata con l’ASP.

Il piano integrato di tutela veterinaria e ambientale prevede:

Spostamento interno mirato: Gli animali ospitati nei box direttamente esposti al cantiere verranno trasferiti nei box più interni e protetti della medesima struttura;

Barriere fonoassorbenti e mitigazione: Installazione di barriere isolanti contro i rumori, unitamente alla bagnatura costante delle superfici e all’uso di teli protettivi per l’abbattimento delle polveri;

Misure anti-fuga: Rinforzo preventivo di tutte le recinzioni della struttura contro possibili spaventi improvvisi;Supporto veterinario e farmacologico: Dal 16 luglio al 10 agosto è prevista la somministrazione di un mangime complementare integrativo (GARBAERGICO) ad azione rilassante per ridurre lo stress;

Presidio Medico Veterinario h24: Un’équipe di medici veterinari dell’ASP stazionerà nelle immediate vicinanze del canile (appena all’esterno della fascia di interdizione di 130 metri) per la gestione tempestiva di qualsiasi emergenza.

L’Amministrazione Comunale ringrazia tutte le Istituzioni coinvolte, l’ASP, le Forze dell’Ordine e la Cooperativa gestrice per il grande spirito di collaborazione e la sensibilità dimostrata sia verso la sicurezza pubblica sia verso il benessere animale.