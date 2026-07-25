“Piazze educanti”, a Potenza un progetto per coinvolgere i giovani e i quartieri

La cultura scende in piazza e si fa comunità.

Nell’ambito del cartellone Estate in Città 2026, prende il via “Piazze educanti – Comunità che apprendono”, un’iniziativa pronta ad animare diversi rioni di Potenza con laboratori, spettacoli, cinema e musica dal vivo.

Il progetto è promosso da Serendipity Associazione ETS, in partenariato con Divina Mania, Stoà Teatro e CoroSonoro APS, con il patrocinio del Comune di Potenza – Assessorato alla Cultura e il fondamentale sostegno del Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo.

L’obiettivo dell’iniziativa è coinvolgere attivamente le nuove generazioni e valorizzare i luoghi d’incontro della città, trasformandoli in spazi fertili di crescita, creatività e condivisione.

Il cuore del programma prevede una serie di laboratori creativi dedicati ai ragazzi dai 11 ai 17 anni, affiancati da giornate itineranti aperte a tutta la cittadinanza con proiezioni di cinema all’aperto, musica dal vivo, ospiti speciali del mondo dello spettacolo e le performance finali degli stessi partecipanti ai laboratori.

Gli eventi e le attività porteranno energia ed entusiasmo in diverse piazze simbolo della città, valorizzandole come luoghi di socialità e partecipazione: Piazza Albino Pierro, Piazza della Costituzione Italiana nel rione Poggio Tre Galli e il piazzale antistante la Parrocchia Santa Maria della Speranza a Bucaletto.

Per ricevere informazioni e iscriversi ai laboratori per ragazzi (11-17 anni), è possibile contattare direttamente il numero 379 2007031.