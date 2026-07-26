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Oggi si festeggiano i Santi Anna e Gioacchino, genitori della Madonna e nonni di Gesù! Auguri a chi porta il loro nome

26 Luglio 2026

Tanti auguri a coloro che si chiamano Anna e Gioacchino.

Oggi, 26 Luglio, si festeggia il nome della madre e del padre di Maria.

Molti non sanno che nei testi sacri canonici i genitori di Maria non sono mai nominati.

La loro storia fu narrata per la prima volta nel Protovangelo di Giacomo e nel Vangelo dello pseudo-Matteo, per poi arricchirsi di dettagli nel corso dei secoli.

Papa Gregorio XIII decise di estendere il culto in tutta la Chiesa Cattolica nel 1584.

Oggi Anna è una delle sante più amate dai fedeli.

Auguriamo a tutti coloro che portano il nome Anna e Gioacchino un felice onomastico.