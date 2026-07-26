Meteo: su Potenza, tra nuvole e deboli piogge, poi torna il sole. Ecco le previsioni

Nei prossimi giorni sul Paese eguirà un generale aumento delle temperature e ritorno a condizioni atmosferiche di stabilità a causa dell’ulteriore rimonta di un promontorio anticiclonico proveniente dal Nord Africa.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, Lunedì 27 Luglio, avremo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 28°C, la minima di 21°C.
Martedì 28 Luglio avremo una giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 29°C, la minima di 19°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.