Balvano: “Acqua potabile arriva a casa di famiglie dimenticate”. L’intervento effettauto

L’Amministrazione Comunale di Balvano è orgogliosa di annunciare che:
“sono stati effettuati i primi allacci dei nuovi contatori dell’acqua potabile nelle abitazioni di alcune contrade che, ancora nel 2025, non ne disponevano.
Si tratta di un traguardo significativo, risultato di un lavoro costante e determinato, che ha previsto:
- ottenimento del finanziamento;
- studio di fattibilità;
- progettazione esecutiva;
- avvio dei lavori;
- chiusura lavori;
- collaudo finale con Acquedotto Lucano;
- monitoraggio quotidiano di ogni fase.
L’intero iter è stato seguito con impegno e senso di responsabilità nei confronti dei cittadini.
Oggi possiamo affermare di aver raggiunto un obiettivo atteso da anni, migliorando concretamente la qualità della vita delle famiglie delle contrade interessate.
Siamo soddisfatti di questo risultato, che rappresenta un passo avanti importante per il nostro territorio.
Continueremo a lavorare con la stessa determinazione per garantire servizi sempre più efficienti alla nostra comunità”.