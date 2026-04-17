Balvano: al via i lavori di illuminazione, marciapiedi, muri di contenimento, riqualificazione delle aiuole in questa zona

Sono iniziati i lavori di sistemazione delle aree esterne delle abitazioni in Contrada Fronte Alto.

Così fa sapere l’amministrazione del Comune di Balvano che aggiunge:

“Gli interventi interesseranno l’illuminazione, i marciapiedi, i muri di contenimento, la riqualificazione delle aiuole, la pavimentazione esterna e molto altro, con l’obiettivo di migliorare il decoro urbano e la vivibilità degli accessi.

Siamo ormai alle fasi finali: manca davvero poco per completare i lavori e restituire alla comunità uno spazio nuovo, curato e funzionale”.

Ecco le foto.