Balvano quest’opera in ricordo dei figli caduti durante il sisma dell’80 torna a rivivere. Ecco dove è stata collocata

Dopo molti anni, la stele donata nel 1980 dai militari del 20º Battaglione M.S. “Michele” di Brescia, in ricordo dei figli di Balvano caduti durante il sisma del 23 novembre 1980, è tornata a rivivere.
L’opera è stata ripristinata gratuitamente grazie alla professionalità e alla sensibilità di un cittadino di Balvano, esperto in restauro
La stele è stata ora collocata nel settore cimiteriale ove sono i loculi che accolgono i figli di Balvano vittime del sisma.
Il Comune di Balvano esprime profonda gratitudine per questo gesto e per l’impegno di tutti nel mantenere viva la nostra storia.
In occasione del 45º anniversario del sisma del 1980, sarà donata al Comune di Balvano dal Dott. Ezio Di Carlo un’opera pittorica dal titolo: “Dal dramma alla speranza”.
L’opera è dedicata alle vittime del sisma del 23/10/1980.