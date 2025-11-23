L’Arcivescovo di Potenza ha ricevuto l’investitura dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro. Le sue parole

L’Arcivescovo di Potenza ha ricevuto ieri l’investitura dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro dal Cardinale Fernando Filoni Gran Maestro.

La celebrazione alla presenza dei Confratelli e dei neo Cavalieri e Dame, è avvenuta presso la Basilica della Madonna del Buon Consiglio a Napoli.

Mons. Carbonaro ha dichiarato che:

“Il nuovo servizio di animazione e comunione in questa antica istituzione, rafforza i legami con la terra dove visse il Signore Gesù Cristo.

L’amore, la custodia e la solidale attenzione verso la ‘Terra del Santo’ e coloro che la abitano, rappresentano l’anima di quanto oggi ho ricevuto e che considero un dono di profonda comunione ecclesiale.

L’attenzione al dramma che si sta consumando ancora oggi nei luoghi santi, ci chiede di non abbassare la guardia e di rispondere con profezia e coraggio al corale grido di pace che sale da ogni angolo della terra”.