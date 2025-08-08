Baragiano: il mitico Orfeo il protagonista della notte di San Lorenzo. L’evento in programma

Sarà il mitico Orfeo il protagonista della notte di San Lorenzo a Baragiano.

Domenica 10 agosto, l’Archeoparco del Basileus, farà da sfondo allo spettacolo teatrale ‘Le Notti di Orfeo’ appuntamento del ricco calendario di eventi ‘Il ritorno del Re’ messo a punto per l’estate dall’amministrazione comunale.

Un’esperienza immersiva e suggestiva che porta la firma del regista Pio Baldinetti protagonista dell’evento assieme ad Andrea Tosi, il musicista Mimmo Filitti e le danzatrici Rosa Pugliese ed Elena Tranfaglia.

Musica, parole e balli accompagneranno i visitatori in un viaggio poetico tra le costellazioni e i miti.

A guidare simbolicamente la serata sarà la Lyra, lo strumento di Orfeo, ma anche la costellazione che brilla alta nel cielo estivo che potrà essere ammirato dagli spettatori in tutto il suo splendore.

Occasione, quella dello spettacolo, per far conoscere e apprezzare al meglio l’Archeoparco del Basileus; un percorso di installazioni sorprendenti, sulla collina di Baragiano.

Così Giuseppe Galizia, sindaco di Baragiano:

“Si tratta di un vero e proprio cammino interattivo pensato per ritrovare, tra storia, archeologia e mitologia (attraverso il labirinto della conoscenza) tempi passati che narrano di donne aristocratiche e guerrieri armati alla maniera degli eroi greci“.

Di seguito la locandina con i dettagli.