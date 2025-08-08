Potenza: “Via Pretoria rischia di non essere più il salotto vivo della comunità, ma un ricordo sbiadito”. La proposta per rilanciare il centro

Riceviamo e pubblichiamo una nota dei consiglieri di opposizione di centro-destra al Comune di Potenza:

“Oggi, in occasione della riunione della V Commissione, come consiglieri di opposizione di centro-destra abbiamo presentato una proposta chiara e concreta: destinare le risorse derivanti dall’imposta di soggiorno ad un piano professionale di marketing territoriale per rilanciare il centro storico di Potenza, con particolare attenzione a Via Pretoria.

Quando, nella scorsa consiliatura, i consiglieri Blasi e Di Noia proposero l’istituzione dell’imposta di soggiorno, lo fecero con una precisa visione: creare un fondo stabile per valorizzare la nostra città e il suo cuore più autentico.

Oggi quella visione può finalmente tradursi in realtà, e sarebbe un errore imperdonabile non cogliere questa opportunità.

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un progressivo impoverimento del centro: serrande abbassate, calo di presenze, cittadini e visitatori sempre più lontani.

Via Pretoria – luogo di commercio, incontro e identità – rischia di non essere più il salotto vivo della comunità, ma un ricordo sbiadito.

Per invertire questa tendenza non bastano iniziative spot o buone intenzioni: serve una regia qualificata, fondata su competenze specifiche, capace di integrare strumenti digitali, strategie di comunicazione contemporanee e iniziative culturali di qualità.

Serve una nuova narrazione del centro storico, capace di restituirgli senso, bellezza e centralità.

La nostra proposta prevede un percorso partecipato che coinvolga commercianti, associazioni, esperti e cittadini, con l’obiettivo di riaccendere la vita sociale ed economica del cuore di Potenza.

Crediamo che il rilancio di Via Pretoria e del centro storico debba essere una priorità assoluta per l’amministrazione comunale, perché in gioco non c’è solo il decoro urbano, ma l’identità stessa della nostra comunità.

Potenza ha bisogno di visione, strategia e professionalità. È tempo di agire”.