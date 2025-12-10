Basilicata: amici a 4 zampe corrono in aiuto di persone in difficoltà. L’iniziativa

Si è tenuto ieri l’incontro istituzionale del Garante per le persone con disabilità della Regione Basilicata, Marika Padula, con il Responsabile Regionale Fare Ambiente MEE, Enzo Ritorti, e il tecnico veterinario Teodosio Grimaldi, responsabile del settore cinofilo.

Fa sapere la Garante Marika Padula:

“Durante il confronto è stata condivisa l’importanza di avviare attività strutturate di Pet Therapy all’interno delle strutture che accolgono persone con disabilità, con l’obiettivo di favorire benessere psicologico, emotivo e sociale attraverso l’interazione con animali idonei e adeguatamente preparati”.

L’Associazione Fare Ambiente, attraverso le proprie guardie eco-zoofile, si occupa del recupero di animali maltrattati e/o abbandonati.

Quando valutati idonei e accompagnati da professionisti qualificati, questi animali possono essere inseriti in percorsi di Pet Therapy, con un duplice risultato: aiutare le persone in difficoltà e tutelare gli animali, offrendo loro una nuova possibilità di vita utile e affettiva, trasformandoli nei “terapeuti” del futuro.

Il Garante per le persone con disabilità ha manifestato forte interesse per l’iniziativa e ha dichiarato:

“La Pet Therapy rappresenta uno strumento innovativo e inclusivo.

Voglio impegnarmi affinché queste attività possano essere portate nelle strutture che accolgono persone con disabilità, perché il benessere nasce anche dalle relazioni, dall’affetto e dall’interazione con gli animali, che possono diventare veri compagni di cura.”

A seguire, il Responsabile Regionale Fare Ambiente MEE, Enzo Ritorti, ha espresso soddisfazione per l’apertura istituzionale dimostrata:

“Ringrazio il Garante per aver accolto con entusiasmo la nostra proposta.

È importante trovare istituzioni sensibili e disponibili a promuovere iniziative concrete a favore delle persone con disabilità e degli animali salvati, che possono trasformarsi in preziose risorse per la comunità.”

Al termine dell’incontro è stato deciso che, a cura del Garante e dell’Associazione Fare Ambiente, saranno organizzate giornate di Pet Therapy direttamente nelle strutture che ospitano persone con disabilità, per offrire attività dedicate, inclusive e supportate da professionisti.

Lo riporta una nota stampa della garante regionale per la disabilità, Marika Padula