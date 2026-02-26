Basilicata: cinque donne per dire cinque volte Sì al referendum sulla giustizia. I dettagli

Cinque donne per dire cinque volte Sì al referendum sulla giustizia.

Per il Portavoce Regionale FI Azzurro Donna Basilicata:

“Un intento comune per cinque diverse personalità, tutte fervidamente convinte che la giustizia vada riformata.

Lucia Pangaro, Silvana Sangiorgio, Michela Franchini, Anna Maria Gallo e Micaela Zirpoli discutono con determinazione e consapevolezza i cinque quesiti della campagna referendaria”.

<<È fondamentale che la gente entri in connessione con il buono a cui questa riforma ambisce>>.

Sono queste le parole con cui Lucia Pangaro, Segretario FI Azzurro Donna Basilicata ha inteso parlare a quanti saranno chiamati ad esprimersi con il referendum a marzo prossimo.

<<La riforma mira a rendere i processi più rapidi e giusti, si punta a garantire un equilibrio effettivo tra accusa e difesa, assicurando diritti e tutele ai cittadini.

Il risultato referendario a cui miriamo vuole ridurre le dinamiche interne opache e promuovere criteri più meritocratici all’interno della magistratura.

L’obiettivo è rafforzare la fiducia nelle istituzioni giudiziarie, rendendo il sistema più equilibrato e funzionale>>.