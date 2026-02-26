Graduatorie provinciali supplenti, domande al via: requisiti e scadenza

Partite ufficialmente lunedì 23 febbraio l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) per il biennio 2026-2028, lo strumento principale attraverso cui ogni anno vengono assegnati incarichi a tempo determinato ai docenti per supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.

La procedura interessa sia chi intende inserirsi per la prima volta sia chi è già presente nelle Gps e deve aggiornare o confermare la propria posizione.

Il ministero dell’Istruzione, come fa sapere quifinanza, ha fissato la finestra per la presentazione delle domande dalle 12 del 23 febbraio alle 23:59 del 16 marzo 2026.

Le nuove graduatorie avranno validità per il biennio scolastico 2026-2027 e 2027-2028 e saranno utilizzate dagli Uffici scolastici territoriali per l’assegnazione delle supplenze annuali.

Le Gps vengono utilizzate per attribuire incarichi a tempo determinato dopo lo scorrimento delle Graduatorie a esaurimento (GaE).

In particolare servono per assegnare:

supplenze fino al 31 agosto;

incarichi fino al 30 giugno.

Gli aspiranti docenti che intendono iscriversi nella Gps di prima o seconda fascia e nelle correlate graduatorie d’istituto devono inoltrare domanda d’inserimento, aggiornamento, trasferimento e da quest’anno anche di permanenza, a pena di esclusione, in un’unica provincia.

Ovviamente a condizione di possedere i requisiti per ogni singola fascia.

La posizione di ogni aspirante professore in graduatoria dipende dal punteggio ottenuto sulla base di titoli di studio, abilitazioni, certificazioni e servizio prestato.

L’aggiornamento 2026 consentirà sia il nuovo inserimento sia l’eventuale trasferimento di provincia per chi è già presente negli elenchi.

Le Gps si distinguono in prima e seconda fascia per ordine di scuola, per posto di lavoro comune e posto di sostegno.

Alla prima fascia possono accedere i docenti abilitati nella materia d’insegnamento interessata ed è utilizzata per le supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche dopo l’esaurimento delle GaE sopra citata.

Alle graduatorie GPS di prima fascia per la scuola dell’infanzia e primaria possono iscriversi per il posto comune i docenti:

con laurea abilitante in Scienze della Formazione primaria;

con diploma magistrale conseguito entro il 2001-2002;

iscritti negli elenchi aggiuntivi previsti dall’Art. 10 dell’Ordinanza Ministeriale 88 del 16 maggio 2024;

con titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia.

Per quanto riguarda il posto di sostegno, sono invece ammessi gli insegnanti in possesso della specializzazione conseguita a seguito del percorso universitario Tfa e coloro che hanno conseguito la specializzazione all’estero riconosciuta in Italia entro la scadenza per la presentazione della domanda di aggiornamento per le Gps.

Ci sono poi i requisiti per i docenti che vogliono inserirsi nelle graduatorie provinciali per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Per quanto riguarda il posto comune, serve avere:

titolo di studio specifico dell’abilitazione prevista dal decreto 4 agosto del 2023 per il relativo grado d’istruzione e classe di concorso, consistente in 60 Cfu;

diploma (valido fino al 31 dicembre 2026) purché in possesso dell’abilitazione;

titolo di studio e abilitazione all’estero riconosciuta in Italia.

Per quanto concerne il posto di sostegno, possono iscriversi nelle Gps i docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno nel grado corrispondente, attraverso il percorso universitario Tfa, e quelli che hanno ottenuto il titolo di specializzazione sul sostegno all’estero riconosciuto in Italia.

Passando alla seconda fascia delle graduatorie, la domanda può essere fatta dai docenti non abilitanti in possesso del titolo di studio previsto per la classe di concorso o per la tipologia di posto.

Facendo riferimento all’ultima Ordinanza Ministeriale, per la scuola infanzia e primaria possono iscriversi gli studenti universitari laureandi in Scienze della Formazione primaria.

Per la seconda fascia Gps sostegno l’iscrizione è invece possibile per i docenti non specializzati, ma con tre annualità di servizio su posto di sostegno che non hanno ancora conseguito la specializzazione prevista dai percorsi Indire.

Per il posto comune Gps nella scuola secondaria di primo e secondo grado, sono ammessi gli insegnanti con il solo titolo di studio e privi dell’abilitazione.

Per il posto di sostegno la domanda è aperta a docenti senza specializzazione ma con tre anni di servizio su posto di sostegno in attesa di conseguire la specializzazione.

La domanda relativa alle Gps 2026 dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite Spid o Cie andando su:

portale Unico del Reclutamento (Inpa);

piattaforma Istanze Online (Polis) del ministero dell’Istruzione e del Merito.

L’istanza sarà disponibile 24 ore su 24 per tutta la durata della finestra prevista dall’ordinanza ministeriale. Il ministero raccomanda di non attendere gli ultimi giorni per l’invio della domanda, per evitare eventuali rallentamenti del sistema.

Altro dettaglio essenziale: la richiesta deve essere presentata obbligatoriamente per una sola provincia, valida per tutte le classi di concorso richieste.

La scelta resterà vincolante per l’intero biennio 2026-2028 e non potrà essere modificata fino al successivo aggiornamento delle graduatorie.

All’interno della stessa domanda sarà inoltre possibile selezionare le sedi scolastiche per l’inserimento nelle graduatorie di istituto, utilizzate per le supplenze brevi.