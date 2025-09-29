ULTIME NEWS

Basilicata, concluso il concorso per 18 dirigenti regionali: “professionalità qualificate”. Le parole di Bardi

“Con la conclusione odierna delle procedure relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, relativo al reclutamento di complessive 18 unità di personale dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nel ruolo dei dirigenti della Regione Basilicata – dice il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi – raggiungiamo un traguardo di grande rilievo.

Dopo oltre trent’anni anni la Regione porta a termine un concorso dotandosi di professionalità qualificate, selezionate con criteri di merito e trasparenza.

Questo risultato rafforza la macchina amministrativa regionale e consentirà di offrire ai cittadini servizi più efficienti e innovativi.

È una tappa fondamentale del percorso di rinnovamento e valorizzazione del capitale umano che abbiamo intrapreso sin dall’inizio della legislatura.

Desidero ringraziare tutti coloro che hanno lavorato con dedizione per portare a termine questo processo complesso e strategico per il futuro della nostra Regione”.