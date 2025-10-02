Basilicata, crisi idrica: la Regione chiede lo stato di emergenza. I dettagli

Il presidente della Regione Vito Bardi chiederà lo stato di emergenza di rilievo nazionale per deficit idrico su tutto il territorio.
Con una delibera, fa sapere rainews, la Giunta ha dato mandato a Bardi di inviare la domanda al governo, anche con la richiesta di nominare un commissario per la gestione della crisi.
La decisione alla luce dell’aggravamento della siccità in Basilicata.
Lo scorso 23 settembre l’Osservatorio Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha indicato un livello di severità idrica “elevato” per il comparto potabile per i territori serviti dallo schema Basento-Camastra-Agri, dallo schema «Vulture-Melfese» e dallo schema «Collina Materana».
Stesso livello anche per il comparto irriguo.