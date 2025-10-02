In Basilicata calano le operazioni antidroga: i dati

Nel 2024 in Basilicata sono state 105 le operazioni antidroga (55 effettuate nel Potentino, 50 nel Materano), portate a termine dalle forze di polizia, con un decremento del 13,2% rispetto al 2023, quando se ne registrarono 121: sono alcuni dei dati che sono stati diffusi oggi nella Relazione 2025 della Direzione centrale per i Servizi antidroga del Ministero dell’Interno.

Tra quelli riguardanti la Basilicata, le persone segnalate all’autorità giudiziaria – tra esse anche sette minori (erano nove) – sono state 157, di cui 134 italiani e 23 stranieri (erano 33), con un calo del 30% rispetto al 2023, quando erano state 245.

La Basilicata e la Valle d’Aosta,come riporta l’ansa, sono le regioni dove non sono stati rilevati decessi: l’anno scorso erano stati cinque i morti.

La relazione ha evidenziato un trend di decrescita in Basilicata del 7% dei sequestri di cocaina, eroina, hascisc, marijuana, e altre sostanze, passati da 61,46 a 56,83 chili.

E’ l’hascisc la sostanza più rinvenuta e sequestrata, con 25,9 chili (erano 29,9 chili), ma è della cocaina la crescita percentuale più rilevante: il sequestro è passato dai 2,8 chili del 2023 ai 6,46 chili del 2024 (che con il + 124% colloca la Basilicata tra le regioni che in termini percentuali riscontra uno dei più consistenti aumenti delle quantità di droga sequestrata), mentre il calo più evidente è quello relativo alle piante: ne sono state sequestrate 18 rispetto alle 157 del 2023 (-88%).