Potenza omaggia l’amico Nicola Maitilasso: 80 piloti hanno fatto vivere agli appassionati un giorno di divertimento ed emozioni. I dettagli

Una ottantina i piloti che hanno preso parte alla Terza tappa del Campionato Italiano ACI Sport di specialità, 9° Trofeo Città di Potenza – Memorial Nicola Maitilasso, sul circuito cittadino ricavato nella zona di viale dell’Unicef, competizione svoltasi nel fine settimana.

Sottolinea il Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca:

“Una nutrita partecipazione che ha portato a Potenza centinaia di appassionati e fatto vivere un giorno di divertimento ed emozioni anche a tantissimi nostri concittadini.

Molte le categorie, le specialità, i veicoli, che si sono sono sfidati in una cornice di pubblico e d’ambiente che ha mostrato la bellezza del capoluogo di regione, grazie allo sforzo congiunto degli assessori allo Sport, Gerardo Nardiello, all’Ambiente Michele Beneventi e alla Viabilità Francesco Giuzio che, ognuno per quanto di competenza, hanno saputo assicurare che tutto si svolgesse al meglio.

Un grazie anche agli uffici comunali, in particolare, Sport, Ambiente, Viabilità e Polizia locale, che hanno garantito i diversi aspetti necessari per far vivere a tutti un appuntamento bello e organizzativamente complesso come questo, in maniera serena e in totale sicurezza”.

Il programma ha avuto inizio sabato con le verifiche sportive e tecniche ed è proseguito domenica col briefing di tutti i piloti convocati dal direttore di gara Capezzera, lo svolgimento delle tre manches di gara precedute dalla manche cronometrata di ricognizione.

Un evento, nato dalla volontà di un gruppo di piloti di rendere omaggio all’amico Nicola Maitilasso, driver locale scomparso alcuni anni fa, organizzato dalla Scuderia Basilicata Motorsport con il patrocinio ed il sostegno del Comune e dell’Automobile Club di Potenza.

La corsa automobilistica, oltre che terza prova del tricolore di specialità, è stata valida per il Campionato Interregionale “23° CPB 2026”, promosso da Basilicata Motorsport, e per il 37° Campionato Interregionale ACI Sport di Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia.

Tra i riconoscimenti assegnati anche la Targa ‘Francesco Solimena’, ex presidente dell’Automobile Club Potenza e per molti anni grande protagonista del motorismo lucano.