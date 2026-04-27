Potenza, confronto con gli studenti sul nuovo Piano del trasporto pubblico locale: le novità

Si è svolta nei giorni scorsi la seduta congiunta della Sesta e della Quarta Commissione consiliare del Comune di Potenza, presiedute da Giammarco Guidetti e Angela Blasi, dedicata all’audizione sul nuovo Piano di Mobilità Urbana, con particolare attenzione alle esigenze del mondo studentesco.

Alla riunione hanno preso parte:

l’Assessore alla Mobilità Francesco Giuzio,

l’Assessora alla Pubblica Istruzione e Università Federica D’Andrea,

una delegazione del Consiglio degli Studenti dell’Università degli Studi della Basilicata,

i rappresentanti della Consulta degli studenti delle scuole superiori.

Nel corso dell’incontro è stato ribadito il valore del coinvolgimento diretto degli studenti, principali fruitori del trasporto pubblico locale, nella costruzione di un sistema più efficiente e vicino ai bisogni reali della città.

La Presidente Blasi ha evidenziato il lavoro svolto dalla VI Commissione e dall’Amministrazione comunale nell’ascolto delle esigenze emerse, sottolineando la necessità di rafforzare i collegamenti con i poli universitari, le residenze studentesche e i principali luoghi di aggregazione cittadina.

Guidetti ha inoltre evidenziato l’opportunità di costruire forme di collaborazione con il mondo studentesco per consentire, in occasione di eventi, iniziative culturali, attività associative o appuntamenti calendarizzati durante l’anno, l’organizzazione di servizi di mobilità dedicati o straordinari.

Una programmazione anticipata degli eventi, infatti, consentirebbe al Comune di valutare per tempo soluzioni adeguate e rispondere in maniera concreta alle esigenze dei giovani.

Tra le proposte richiamate anche l’introduzione di strumenti dedicati, come una card studenti.

L’Assessore Giuzio ha illustrato le principali novità del nuovo Piano:

maggiore frequenza delle linee urbane,

nuove circolari serali,

potenziamento del collegamento tra stazione centrale e centro città,

rafforzamento dei nodi di interscambio,

sperimentazione del trasporto a chiamata nelle aree rurali.

Nel dibattito, gli studenti hanno posto l’attenzione soprattutto sul potenziamento del servizio nelle fasce serali, sul miglioramento delle coincidenze con il trasporto extraurbano e sulla necessità di strumenti digitali più aggiornati e facilmente consultabili.

L’Assessore Giuzio ha confermato che i nuovi autobus saranno dotati di sistemi di geolocalizzazione e che è in fase di sviluppo una piattaforma informativa in tempo reale per conoscere posizione dei mezzi e tempi di arrivo.

L’Assessora D’Andrea ha invece sottolineato l’importanza della collaborazione con il mondo giovanile e universitario, richiamando la recente riattivazione del comitato Unitown e il lavoro in corso per ampliare spazi e opportunità dedicate agli studenti.

Al termine dell’incontro, i Presidenti Guidetti e Blasi hanno ringraziato i partecipanti, assicurando che ci saranno ulteriori occasioni per discutere e confrontarsi nelle sedi competenti.

“L’ascolto degli studenti rappresenta un passaggio fondamentale – hanno dichiarato – perché il nuovo Piano di Mobilità Urbana deve nascere dal confronto con chi vive quotidianamente scuole, università e trasporto pubblico.

L’Amministrazione comunale intende valorizzare il ruolo degli studenti e di chi organizza attività che quotidianamente animano la città di Potenza”.