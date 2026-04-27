Potenza ha vissuto una giornata di sport internazionale, grazie al torneo di Brazilian Jiu Jitsu. Ecco di cosa si tratta

Potenza ha vissuto una giornata di sport internazionale, grazie al torneo di Brazilian Jiu Jitsu, che ha portato in un gremitissimo PalaPergola, atleti da tutta Italia, con presenze anche di altre nazionalità.

Il Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) è un’arte marziale e sport da combattimento focalizzato sulla lotta a terra.

Junior, juvenile, adulto e master di sesso maschile e femminile, dalla cintura bianca alla nera, nelle specialità Gi e Nogi, hanno preso parte all’Evento Filjkam, con Massimiliano Monaco e i tanti partecipanti che hanno reso grande questa manifestazione.

Scrivono in una nota congiunta il Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca e l’assessore allo Sport Gerardo Nardiello:

“A loro il nostro grazie per una competizione che si è rivelata di grande importanza sia per il rilievo agonistico, sia per l’impatto economico per la città, constatati i numeri delle presenze che hanno assicurato la propria presenza all’appuntamento”.