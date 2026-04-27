Associazione di Genitori e di Giovani Diabetici della Basilicata: “I pazienti lucani non possono più aspettare”. La sfida del nuovo direttivo

A circa un mese dall’insediamento del nuovo direttivo dell’Associazione di Genitori e di Giovani Diabetici della Basilicata, la presidente insieme ad altri componenti si sono già mossi su più fronti, in attesa di avere un incontro diretto con i Direttori delle ASL e degli ospedali di Potenza e Matera, oltre che con l’Assessore alle Politiche della persona, Cosimo Latronico e il Presidente Bardi – ai quali è stata inviata una mail con richiesta di appuntamento, per far presente i problemi e le continue difficoltà sul territorio.

Intanto, nei giorni scorsi è stato proposto un incontro online a tutti i medici specialisti che si occupano di diabete tipo 1, sia nella fascia pediatrica che nella fascia dell’adulto, nella regione Basilicata, per illustrare chi è l’Associazione, quello di cui si occupa con i suoi principali progetti, con un focus specifico sul “Progetto Esordi”, infatti, il momento in cui viene fatta la diagnosi è un momento molto delicato ed è molto importante per le famiglie a cui viene diagnosticato il diabete ricevere un supporto immediato, sia con la consegna di un peluche dedicato (Lino, regalato dall’Associazione), sia con dei momenti di ascolto e confronto specifico.

AGGD Basilicata si è inoltre attivata rapidamente nella ripresa del Progetto per la Scuola (su cui sta lavorando la vicepresidente Nadia Errichetti), nato con l’obiettivo di favorire l’inclusione dei bambini e dei ragazzi con diabete nelle scuole, sostenendo le famiglie che incontrano difficoltà nel percorso scolastico dei propri figli.

L’iniziativa mira a rendere la scuola un ambiente sempre più sicuro, accogliente e attento ai bisogni di ogni studente.

La presidente Angela Possidente ha partecipato alla riunione della Commissione Regionale Diabete, e in quest’occasione ha proposto il rinnovo del Protocollo per la Somministrazione dei Farmaci a Scuola in scadenza il prossimo giugno, fornendo una serie di proposte di integrazione e miglioramento, forte proprio dell’esperienza diretta delle famiglie e dei ragazzi che l’Associazione segue ormai da lontano 2018.

Durante la Commissione, inoltre, è stato chiesto di fare maggiore chiarezza su quelle che sono le attività di screening, in seguito alla nomina in AGGD Basilicata, di due consigliere (rispettivamente Teresa Buchicchio e Loredana Spera), delegate allo screening del diabete tipo 1, come stabilito dalla Legge 130.

L’obiettivo non è soltanto quello di avviare concretamente lo screening anche nella regione Basilicata, ma di individuare Centri che possano seguire effettivamente queste famiglie che dovessero risultare positive ad alcuni anticorpi e che potrebbero avere la possibilità di sviluppare il diabete nei prossimi anni.

L’Associazione, nell’ultima Commissione. ha richiamato l’importanza e l’attenzione di ripristinare il Centro Diabetologico Pediatrico – attualmente mancante nella nostra regione – e che, come previsto dalla legge sul diabete, deve essere presente in ogni centro.

Ha affermato la presidente Possidente:

“Auspichiamo di essere presto ricevuti dalle Istituzioni di competenza, e al più presto risolvere anche queste difficoltà.

Abbiamo fortemente voluto dare un nuovo volto alla nostra associazione perché i nostri bambini, i ragazzi ma anche gli adulti lucani affetti da Diabete T1 non possono più aspettare”.