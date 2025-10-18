ULTIME NEWS

Basilicata, da medico a paziente “scopre” la sanità lucana: la lettera di ringraziamento

18 Ottobre 2025

In un toccante racconto personale, il dott. Giuseppe Schiraldi, medico otorinolaringoiatra nel reparto ORL dell’ospedale di Policoro, ha condiviso la sua esperienza da paziente, offrendo uno spunto prezioso sulla qualità e sull’umanità della sanità lucana.

Colpito da una lombalgia resistente a ogni terapia antalgica, Schiraldi si è trovato “dall’altro lato della barricata”, come lui stesso definisce il passaggio da medico a paziente.

Un’esperienza che gli ha permesso di comprendere profondamente le difficoltà, le incertezze e le emozioni che accompagnano chi si affida alle cure ospedaliere.

Nel caos di consigli contrastanti e pressioni esterne, è emersa la figura del dott. Francesco Di Biase, che con competenza, pacatezza e chiarezza ha illustrato le opzioni terapeutiche disponibili, lasciando al paziente la libertà di scegliere.

L’intervento di cifoplastica e vertebroplastica ha avuto esito positivo, permettendo al dott. Schiraldi di rialzarsi poche ore dopo e di ritrovare benessere.

Nel suo messaggio di gratitudine, Schiraldi sottolinea l’alta professionalità e cortesia dell’intera équipe medica, evidenziando come spesso si trascurino le risorse locali in favore di “viaggi della speranza” verso strutture lontane e costose.

Scrive con convinzione:

“Inutile alimentare inutili e costosi viaggi della speranza quando qui nella nostra terra abbiamo delle eccellenze”.

Sottolinea l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico:

“Questa testimonianza non è solo un ringraziamento, ma un richiamo alla fiducia nella sanità lucana che dimostra di possedere competenze, tecnologie e sensibilità umana in grado di offrire cure di alto livello.

È un invito a valorizzare ciò che abbiamo, a sostenere i nostri professionisti e a riconoscere che l’eccellenza non è sempre altrove: spesso è più vicina di quanto si pensi”.