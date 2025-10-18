ULTIME NEWS

Brienza dà il benvenuto al nuovo parroco. Auguri di buon cammino!

18 Ottobre 2025

La comunità parrocchiale di Brienza ha accolto il nuovo parroco, don Shibu.

Durante il rito di ingresso, l’Arcivescovo ha sottolineato come a ognuno di noi “venga offerta la possibilità di compiere un pellegrinaggio spirituale: dalla fede, che è all’inizio di ogni nostra relazione con il Dio di Gesù Cristo, fino alla mensa eucaristica, luogo di condivisione e di comunione.

Nella scuola del Crocifisso Risorto ogni pastore impara a servire e a donare la propria vita agli altri“.

Auguri di buon cammino.