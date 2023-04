Basilicata: da oggi sostegno psicologico gratuito per i bambini affetti da questa malattia cronaca! I dettagli

L’Associazione di Genitori e di Giovani Diabetici della Basilicata che opera sul territorio lucano da ormai cinque anni, tra le tante lotte che ha portato avanti sin dalla sua costituzione, si è battuta molto sull’importanza di avere il sostegno psicologico per bambini e ragazzi affetti da diabete di tipo uno, che ricordiamo è una patologia cronica che presuppone tante attenzioni, tra queste la somministrazione dell’insulina quotidianamente, oltre al monitoraggio glicemico e tante piccole accortezze da avere nell’ambito familiare, scolastico e lavorativo.

L’Associazione di Genitori e di Giovani Diabetici della Basilicata sottolinea come “sebbene questo servizio sia attivo da circa un anno nel principale Centro Diabetologico della regione, presso l’ASL di Potenza, tale servizio fino ad oggi presupponeva il pagamento di un ticket, tagliando fuori così tante famiglie già costrette e affaticate dalle tante spese, rinunciando in questo modo a questo servizio che però risulta fondamentale, specie in alcuni momenti come al momento della diagnosi, in età adolescenziale e altre situazioni simili.

Da qualche giorno però, e dopo lotte dell’Associazione e interventi all’interno della Commissione Regionale Diabete, finalmente questo servizio è diventato gratuito.

Un’ulteriore conquista che certifica il buon lavoro svolto fino ad oggi dall’Associazione, sebbene il cammino è ancora in salita su tante altre questioni irrisolte e situazioni da migliorare”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)