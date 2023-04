Reddito pro-capite: Potenza si scopre un po’ più ricca. Ecco i dettagli

Il Sole24Ore ha pubblicato l’analisi dei redditi italiani della società di data intelligence bergamasca Intwig che ha preso in considerazione i dati dal 2008 al 2021, il reddito medio pro capite torna a crescere in modo molto consistente passando dai 19.796 € del 2020 ai 20.745 €: un dato che risulta essere non soltanto in linea con i livelli pre-pandemici, ma che addirittura segna un incremento molto significativo rispetto al 2019 di 666€.

Lajatico è il comune più ricco.

Con un reddito di 52.378 € pro capite, Lajatico (PI) occupa il primo posto nella top ten 2021 dei comuni più ricchi d’Italia, guadagnando ben 25 posizioni rispetto all’anno scorso.

Per quanto riguarda nello specifico la nostra regione, a Potenza il reddito pro-capite, a 21.342 , è aumentato del 4,2%, ovvero 861 euro in più.

A Matera invece la cifra complessiva si attesta a €19.729, un salto in avanti del 3,8% pari a €731.

Si tratta di cifre che beneficiano della ripresa post-pandemia: nel 2020 a Matera il reddito era sceso sell’1%, a Potenza era salito “appena” dello 0,3%.a

