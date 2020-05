Basilicata: “Dopo tante sollecitazioni, partiranno i concorsi all’Agenzia”! Richieste circa 80 unità, i dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato di UIL FPL:

“Solo pochi giorni fa sono stati pubblicati i dati dell’Osservatorio sul precariato da parte dell’Inps.

Nei primi quattro mesi del 2020 si è incrementato il numero dei contratti a tempo indeterminato e stanno diminuendo quelli in somministrazione.

Il dato, riferito al settore privato, serve quantomeno a valutare positivamente l’annuncio dell’ ARPAB di iniziare la stagione dei concorsi, una cosa che auspichiamo da tempo e che è coerente con tutte le posizioni assunte dalla UIL FPL su tutti i tavoli aziendali e Regionali a cui ha partecipato.

A questo proposito, finalmente e dopo tante nostre sollecitazioni, partiranno i concorsi all’Agenzia.

Nella Delegazione Trattante, infatti, tenutasi con il Commissario Straordinario, ci sono stati illustrati i vari profili da assumere, ovvero tutte le figure utili all’Agenzia; circa 80 unità, nonché i relativi Bandi di concorso che saranno trasmessi alle OOSS e successivamente adottati a breve che, a parere della scrivente, rispettano in pieno i principi della trasparenza e della meritocrazia, valori irrinunciabili e condivisi dall’Assessore all’Ambiente.

Si volta finalmente pagina in ‘ARPAB’ e bisogna farlo in fretta per colmare la grave carenza di organico che da tempo attanaglia l’Agenzia.

Finalmente sono stati messi in ordine gli impegni contabili, con risorse certe, perciò possono finalmente vedere la luce i concorsi pubblici che daranno un opportunità ai tanti giovani lucani.

La scrivente, a garanzia di terziarietà, ha chiesto che per il reclutamento di questi profili si dovrà prevedere una commissione esterna all’Agenzia, composta anche da professori universitari.

La UIL FPL, inoltre, auspica che tutti gli impegni assunti per il personale interno vengano rispettati.

A tal proposito, l’ARPAB ha già convocato il tavolo per discutere delle progressioni economiche orizzontali anno 2020. Infine ha sollecitato a farsi carico di erogare i residui della produttività anno 2019″.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)