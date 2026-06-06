Basilicata, l’ha più volte presa a calci e abbandonata in autostrada: l’intervento del tribunale

Una misura cautelare con braccialetto elettronico è stata disposta dal Tribunale di Matera nei confronti di un 64enne di Rimini indagato per stalking e lesioni ai danni della ex compagna, residente in Basilicata.

Come spiega rainews “l’uomo – che era già stato ammonito dal questore – non dovrà avere più contatti con lei e presentarsi ogni giorno alla Polizia giudiziaria.

Le indagini sono partite dalla denuncia della donna, dopo oltre un anno e mezzo di relazione segnata da controlli ossessivi e comportamenti violenti: l’avrebbe più volte presa a calci e, in un’occasione, abbandonata in autostrada dopo averle sottratto la carta prepagata.

La pedinava durante gli incontri religiosi, a cui prendeva parte e si presentava sul luogo di lavoro della figlia”.