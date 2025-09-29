Basilicata: “Oltre 180 professioniste e professionisti formati e assunti rischiano di tornare a casa”. La denuncia

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Alessia Araneo e Viviana Verri (Consigliere regionali M5S Basilicata):

“Si tratta di 183 professioniste e professionisti della giustizia che sono legittimamente entrati nella pubblica amministrazione superando un concorso pubblico.

Professionisti formati e assunti con i fondi pubblici del PNRR e diventati essenziali al sistema di giustizia lucano oggi rischiano di tornare a casa.

Sarebbe una sconfitta per tutte e tutti noi: per la giustizia lucana, per la comunità che vedrebbe indebolito un servizio essenziale, per le lavoratrici e i lavoratori che in Basilicata hanno investito tempo, formazione, lavoro, aspettative e sogni.

I numeri parlano chiaro: quasi la metà delle unità attualmente impiegate nel sistema di giustizia lucano è precaria. Si tratta, evidentemente, di una aberrazione.

Fa pensare che un servizio tanto cruciale per la convivenza tra le persone sia fondato e alimenti professioni e dunque vite precarie.

Troppi inaccettabili paradossi: presso le sedi della giustizia manca personale; metà è assunto a tempo indeterminato e un’altra metà, dopo anni di lavoro e dopo aver superato un concorso pubblico, rischia di andare a casa e di dover cercare un nuovo impiego, sebbene i tribunali siano sotto organico.

C’è qualcosa di morboso in questo meccanismo che continua a lasciare a piedi professionisti, persone e famiglie. E no, non è flessibilità, è una maledettissima precarietà.

Trattandosi di un problema che sta attanagliando tutta l’Italia, auspichiamo che il presidente Bardi possa farsene immediatamente carico e difendere la voce delle e dei precari nelle sedi opportune.

Come forza di opposizione abbiamo garantito il massimo impegno a collaborare ed, eventualmente, a sottoscrivere un ordine del giorno condiviso a sostegno della stabilizzazione di questi professionisti“.