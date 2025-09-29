Potenza: addio a Zinno, fu assessore e consigliere comunale. Il messaggio di cordoglio

“Con profonda commozione apprendiamo della scomparsa dell’ingegner Mauro Zinno, già consigliere, assessore e vicesindaco nella giunta guidata da Domenico Potenza, negli anni Novanta”.

Lo scrive il presidente del Consiglio comunale di Potenza, Pierluigi Smaldone, che aggiunge:

“A nome del Consiglio comunale tutto desidero esprimere il più sentito cordoglio alla famiglia, agli amici e a quanti hanno avuto modo di conoscerlo e collaborare con lui.

L’ingegner Zinno ha rappresentato, con impegno e senso delle istituzioni, un punto di riferimento per la nostra comunità, mettendo a disposizione le sue competenze e la sua serietà al servizio del bene pubblico.

Il suo contributo amministrativo e umano resta vivo nella memoria della cittadinanza e di chi ha condiviso con lui un tratto importante della vita politica locale.

Ci uniamo al dolore dei familiari con rispetto e riconoscenza”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.