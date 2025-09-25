Basilicata: risposte concrete dalla Regione per un comparto che ha attraversato momenti difficili. I dettagli

“Finalmente arrivano risposte concrete dalla Regione un segnale importante per un comparto che ha attraversato momenti difficili, soprattutto negli ultimi anni.

Questo nuovo avviso rappresenta un passo avanti fondamentale per sostenere artisti, compagnie e tutte le realtà che animano il nostro territorio con eventi culturali e spettacoli dal vivo”.

Lo dichiara il consigliere regionale di FI, Fernando Fortunato Picerno che aggiunge:

“L’Avviso, pubblicato con una dotazione iniziale volta a riallineare le attività del comparto spettacolo relative agli ultimi due anni rappresenta un primo passo concreto.

Risulta tuttavia indispensabile procedere quanto prima allo sblocco delle risorse integrative, al fine di assicurare risposte adeguate e tempestive alle esigenze delle Organizzazioni lucane operanti nel settore”.

Il consigliere invita ora “a proseguire con determinazione lungo questa strada, rafforzando le politiche di supporto e valorizzazione della cultura, “perché solo con investimenti mirati e continui si può garantire un futuro solido e duraturo al settore dello spettacolo”.

Picerno conclude sottolineando “l’importanza della collaborazione tra istituzioni e operatori culturali per costruire un ecosistema dello spettacolo dinamico e innovativo, capace di contribuire allo sviluppo sociale ed economico della regione”.