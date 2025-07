Bella notizia: in Basilicata salvato un cagnolino! L’intervento dei Carabinieri

Acquisita la notizia da organo di stampa online circa la presenza di un cane intrappolato in un fossato in agro del comune di Colobraro, i Carabinieri della locale Stazione, alle prime ore del mattino, dopo un accurato servizio di perlustrazione, hanno localizzato l’animale, traendolo in salvo.

Si tratta di un cagnolino di piccola taglia, razza Lagotto Romagnolo, spesso utilizzato per la ricerca di tartufi in ragione dell’eccezionale olfatto, rimasto intrappolato all’interno di un fossato profondo oltre 1,5 metri.

Gli immediati accertamenti espletati anche con l’ausilio del personale Veterinario dell’ASM, tramite la codifica del microchip, hanno permesso di identificare il proprietario, residente nella provincia materana, al quale l’animale, dopo apposita visita medica, sarà riaffidato.