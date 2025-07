Potenza: la città potrà dotarsi di un nuovo impianto nel quale far praticare e crescere la passione per lo sport. L’annuncio

“Il Comune di Potenza risulta tra gli ammessi al contributo previsto nell’avviso di ‘Sport e Salute’, per la realizzazione di playground in aree pubbliche di libero accesso nell’ambito del progetto ‘Sport Illumina’”.

A darne notizia l’assessore allo Sport Gerardo Nardiello che, nel sottolineare “l’importanza di un finanziamento di 200.000 euro, grazie al quale, la città potrà dotarsi di un nuovo impianto, nel quale far praticare e crescere la passione per lo sport, con tutti i benefici che questo comporta” – ha evidenziato come il risultato ottenuto “sia stato fortemente voluto dal sindaco Vincenzo Telesca, insieme al quale, con l’assessore alla Programmazione Loredana Costanza e il dirigente Di Lascio, ci siamo particolarmente impegnati, affinché l’intera procedura potesse giungere a compimento con esito positivo.

Al momento sono tre le zone che riteniamo più idonee alla realizzazione del campo di basket all’aperto, Macchia Giocoli, Poggio Tre Galli, piazza Bologna, nella fase successiva si andrà a indicare quale sarà il sito prescelto.

Ringraziamo ‘Sport e Salute’ per aver offerto questa opportunità alla nostra comunità e siamo certi che saranno tanti i giovani felici di usufruire del nuovo impianto”.

Prevista anche l’eliminazione di eventuali barriere architettoniche che dovessero incontrarsi per la fruizione dell’impianto, che sarà consentita a tutti “garantendo l’uso pubblico e gratuito dell’Impianto stesso alla più vasta platea di persone possibile”.