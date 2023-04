Bella: sottoscritta la lettera di intenti per la collaborazione territoriale tra la Rete dei Borghi Eccellenti e il Comitato Italiano per l’Unicef. I dettagli

Il sindaco Leonardo Sabato, in rappresentanza del Comune di Bella, ha sottoscritto ieri a Sant’Angelo Le Fratte (Pz), alla presenza:

del sindaco di Sant’Angelo Le Fratte, Michele Laurino, Comune capofila Rete BEL (Borghi Eccellenti Lucani),

del Prefetto di Potenza, Michele Campanaro,

del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi,

del Presidente del Comitato Italiano per Unicef, Carmela Pace,

del Presidente Comitato Regionale Unicef, Angela Granata,

dei Sindaci dei Comuni aderenti alla Rete BEL,

la lettera d’intenti per la collaborazione territoriale tra la Rete dei Borghi Lucani Eccellenti e il Comitato Italiano per l’Unicef – Fondazione Onlus tramite il Comitato Regionale della Basilicata per l’Unicef.

Afferma il sindaco Sabato:

“La lettera di intenti per la collaborazione territoriale tra la Rete dei Borghi Eccellenti Lucani, di cui il nostro Comune fa parte, e il Comitato Italiano per l’Unicef consolida ancor di più un rapporto istituzionale di proficua collaborazione tra Comune di Bella e Unicef.

È necessario che le iniziative come quella sottoscritta stamattina non rimangano nel cassetto, ma che si attuino concretamente.

In tal senso Bella ne è un esempio virtuoso.

Ricordo la sottoscrizione di un accordo di partenariato sottoscritto il 17 novembre 2020 tra il Comune di Bella e il Comitato provinciale Unicef di Potenza, presieduto dal prof. Mario Coviello che ringrazio per l’immenso lavoro che sta svolgendo, accordo volto a favorire la promozione del diritto alla salute, all’istruzione, al benessere dei bambini e dei ragazzi da zero a diciotto anni in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Bella, le famiglie e le associazioni che operano nel Comune.

Ricordo anche l’iniziativa denominata ‘Per ogni bambino nato un bambino salvato’, che quest’anno registrerà la IV edizione.

Il prossimo passo sarà l’individuazione di un’area importante del nostro Comune da dedicare all’Unicef all’interno della quale installare due cartelloni, di cui il primo riporterà l’Albero dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il secondo i 17 Goals dell’Agenda 2030 e i valori da essa enunciati”.

