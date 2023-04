La PM Volley Potenza nel prossimo match ricorda l’ex arbitro Laguardia e la giovanissima atleta Julia Ituma prematuramente scomparsa nei giorni scorsi

La PM Volley Potenza torna in campo dopo la sosta pasquale e lo fa ospitando alla palestra Caizzo, domenica alle 17:00, la capolista del girone A Panbiscò Altamura.

Per la formazione di coach Marco Orlando, un impegno davvero ad altissimo coefficiente di difficoltà contro un avversario sempre vittorioso nel corso delle precedenti 22 gare e che è reduce dalla vittoria della Coppa Puglia disputata nel sabato pre-pasquale.

Sottolinea coach Marco Orlando alla vigilia:

“Quasi superfluo consumare altre parole per sottolineare la solidità e lo spessore tecnico di una squadra, quale Altamura, che sta letteralmente dominando il nostro girone, ancora imbattuta.

Ho seguito, inoltre, attentamente le gare di Coppa Puglia vinta da Altamura disputando due partite brillanti contro le forti Monteroni e Brindisi, partite contro squadre così valide sono divertenti e formative da giocare, e noi cercheremo di godercela”.

La PM Volley è reduce da due successi importanti Orta Nova prima e Eagles dopo che hanno portato Di Camillo e compagne a stabilizzarsi in decima posizione.

Prosegue Orlando:

“Possiamo dire di venire da due partite di responsabilità e pressione, dove avevamo l’obbligo morale e di classifica di prendere sei punti, missione che abbiamo felicemente portato a casa; domani ci misureremo contro un team superiore, e questo ci porta a giocare serenamente, tentando di esprimere il nostro gioco senza pressioni, godendo del sano divertimento che sicuramente ci regalerà la partita, per prepararci alle ultime tre gare che, contrariamente, dovremo affrontare con tensione agonistica e necessità di punti”.

Il match prenderà il via alle ore 17:00 sotto la direzione di gara dei signori Galeota e Acinapura.

Prima della gara verrà osservato un minuto di raccoglimento per omaggiare la memoria del dirigente ed ex arbitro Osvaldo Laguardia venuto a mancare due settimane fa e, come disposto dalla feredvolley, quella della giovanissima atleta Julia Ituma prematuramente scomparsa in Turchia nei giorni scorsi.

