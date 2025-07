Biblioteca e benessere nella natura del Parco del Pollino: ecco l’iniziativa

Il 17 luglio, presso la Biblioteca Comunale di San Severino Lucano, si è tenuta la presentazione del cartellone di eventi dal nome “BeB nella natura” a cura della associazione culturale “Myosotis.”

Nata nel 2007 dal nome di un fiore, il “myosotis” appunto, detto anche “Non ti scordar di me”, promuove il rispetto di ogni essere umano, fino a prendersene cura e quindi a non dimenticarsi mai di nessuno.

Dal 2009 gestisce la biblioteca comunale ed offre servizi in campo culturale ed educativo. Solo l’educazione, la cultura ed il coinvolgimento delle scuole, permettono il benessere dei piccoli centri come quello di San Severino, sostiene la presidente di Myosotis, Maria Marino, docente stimata ed apprezzata da tutti in paese.

Marino, tiene a sottolineare inoltre, che si è lavorato a lungo per poter coniugare le diverse biodiversità presenti lungo il territorio, con le varie performance culturali, così da garantire iniziative rivolte sia ai suoi concittadini che a tutti i turisti presenti in estate.

Il filo conduttore di queste esperienze sensoriali, è il passo lento dell’uomo, nella natura, cioè riprendersi il tempo necessario per sé stessi, per avere una vita più serena.

Ai giorni nostri, infatti, facciamo più cose nello stesso momento, e non ce ne rendiamo nemmeno conto, non si parla più come un tempo e per questo si vive male, come sostenuto dal Prof. Francesco Ferrari, persona di elevato spessore culturale, che ha partecipato anch’egli alla progettazione di questi lavori.

Le attività che si svolgeranno a partire da Sabato 19 Luglio, prevedono passeggiate lungo sentieri diversi, ma non particolarmente difficili, si potrebbero definire sentieri turistici, accompagnati da guide, con considerazioni, letture di brani, poesie.

Non saranno perciò, solo mere osservazioni di flora e fauna, di cui i boschi del piccolo paese vantano specie di rara bellezza, ma ci si soffermerà anche su spunti e riflessioni mentre si contemplano le bellezze naturalistiche.

Saranno valorizzati i singoli elementi naturali ad esempio l’acqua, oppure il vento che soffiando, dà voce agli alberi.

L’obiettivo è la promulgazione dell’idea che bisogna rallentare per evitare il declino sia a livello ambientale, che psico fisico.

Se vogliamo davvero un cambiamento dello stile di vita, è necessario coinvolgere i bambini ed i genitori.

Solo così si possono veramente migliorare le sorti del Pianeta.

Si deve partire dalla mentalità delle persone, rieducandola alla normalità, ormai estinta. La musica avrà anch’essa il suo spazio e contributo al benessere, con concerti davvero particolari,ed imperdibili, in mezzo al verde nei luoghi più panoramici.

Ci attende tanto altro ancora e considerato il modo innovativo di celebrare la conoscenza, estesa alla portata di tutti, dai bambini ai meno giovani, il consiglio, per stare meglio, è di partecipare a queste eccezionali giornate e non perdere l’occasione.

“BeB nella natura” è uno dei progetti patrocinati dall’Amministrazione Comunale, nell’ambito del progetto dei Sentieri del Benessere.