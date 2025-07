Ottima partecipazione alla prima serata di Pignola in Blues, tra gli eventi più apprezzati a livello nazionale dagli appassionati del genere!

Dopo una frenetica attesa è finalmente iniziata la 29esima edizione del Pignola in blues, il festival musicale più longevo della Basilicata e tra gli eventi più apprezzati a livello nazionale dagli appassionati del genere.

Qualità dell’offerta musicale il diktat che da sempre muove la passione dei componenti dell’associazione ideatrice del festival, “Cross roads”.

Un gruppo di amici che con il passare del tempo è diventato un vero e proprio movimento culturale che attraverso la musica vuole far riconoscere la forte radice identitaria con la comunità pignolese in una simbiosi che rende il Pignola in blues una kermesse dal fascino unico e dall’ospitalità inconfondibile.

Ha aperto la serata FRANCESCO GAROLFI che ha saputo coniugare le atmosfere blues classiche con riff musicali, perfettamente legati da un tocco di psichedelia alternativa.

Un concerto apprezzato dal pubblico che ha riempito la pizza Nuova del borgo in provincia di Potenza.

La scelta della direzione artistica del Pignola in blues – affidata a Pasquale Aquino e Domenico Di Lascio – è sempre stata chiara: combinare i protagonisti dello scenario blues nazionale con i grandi nomi esteri. Alla vigilia del trentesimo anniversario del festival i musicisti internazionali sono tutti provenienti dalla patria del genere, gli Stati Uniti.

Infatti il momento clou della prima serata è coinciso con l’esibizione di ERIC STECKEL. Veterano del blues a soli 34 anni, Steckel è stato riconosciuto al 55° posto tra i “100 più grandi chitarristi blues di tutti i tempi” da Total Guitar Magazine nel marzo 2024, senz’altro tra i migliori dell’ultimo ventennio.

Al termine delle esibizioni la serata si è conclusa con un Dj set di Rocco Spagnoletta.

Musica di qualità, divertimento e ovviamente buon cibo con gli stand enogastronomici che hanno accompagnato la serata con i sapori tipici della cucina lucana.

Il programma del Pignola in blues continua

Sabato 19 luglio sarà la volta di MAX LAZZARIN E THE SOUTHERN CONNECTION. Cantautore e pianista blues originario di Padova, MAX LAZZARIN è attivo da oltre trent’anni, la sua musica è stata influenzata dal sound di New Orleans; ha fondato gli Alligators e il duo Bayou Moonshiners, con cui ha rappresentato l’Italia all’European Blues Challenge 2016. Il suo stile unisce blues, boogie e contaminazioni mediterranee.

A seguire NICK MOSS BAND FT DENNIS GRUENLING. Alla 40a edizione dei Blues Music Awards nel 2019, Moss è stato nominato “Artista maschile blues tradizionale dell’anno”. Con un passato da bassista e chitarrista di Buddy Scott, Jimmy Dawkins e della Legendary Blues Band, si è poi dedicato alla carriera da solista. È stato nominato ai Blues Music Award nel 2013 nella categoria Rock Blues

Album. Il suo decimo album, Time Ain’t Free, è stato pubblicato nel marzo 2014 ed è stato votato dalla redazione della rivista Guitar World come uno dei 50 migliori album del 2014.

Dennis Gruenling è un armonicista blues elettrico americano, cantautore, produttore discografico e DJ radiofonico. Il suo dinamico stile di suonare l’armonica è stato ispirato da Little Walter, Lester Young e Illinois Jacquet. Gruenling è stato insignito del titolo di “Miglior armonicista blues moderno” per tre anni consecutivi dalla rivista Real Blues.

Infine, domenica 20 luglio si esibiranno gli HANGARVAIN, una band alternative rock italiana con influenze southern rock e hard blues, guidata dal cantante Sergio Toledo Mosca e dal chitarrista-produttore Alessandro Liccardo. Nel 2024, per celebrare i dieci anni dall’uscita del loro album di debutto “Best Ride Horse” (2014), la band ha deciso di pubblicare un nuovo disco che ha incluso brani di successo del loro repertorio completamente riarrangiati, oltre a nuovi brani.

A seguire la cantante neroamericana CRYSTAL THOMAS BAND WITH HORNS che proviene dalla Louisiana chiuderà il festival. Si dice che abbia iniziato prima a cantare che a parlare. Ascoltandola non ci vuole molto a capire che è in possesso di potenzialità vocali che le permettono di cantare con naturalezza, senza ricorrere a forzature e/o accomodamenti per essere apprezzata su larga scala.

“Dal 1996 andiamo avanti cercando sempre di migliorarci e di fare sempre meglio“, ha detto a margine della prima serata il presidente dell’associazione Cross Roads, Michele Rosa.

“Artisti internazionali da stasera e per tre giorni per ambire, in occasione della prossima edizione che sarà la trentesima, di far rientrare il Pignola in blues tra i gradi eventi della Regione Basilicata“, ha concluso Rosa.

“Crediamo di aver fatto un grande lavoro soprattutto per accontentare i vari palati del pubblico presente in piazza, quest’anno abbiamo scelto con la direzione artistica nomi di fama internazionale“, ha sottolineato uno dei due direttori artistici del Pignola in blues, Pasquale Aquino.

“Non tralasciamo mai la nostra nazione prediligendo i grandi nomi anche dello scenario locale e italiano come gruppi di apertura“, ha poi aggiunto l’altro direttore artistico, Domenico Di Lascio.

A conferma del carattere culturale del festival, nell’ultimo dei tre giorni, domenica 20 , si svolgerà alle ore 11:00 nella sede del Palazzo Gaeta una conferenza/concerto con il divulgatore musicale Dario Aspesani dal titolo “Dal blues delle origini a Chicago”; un momento per ripercorre parte delle tappe di questo genere e della sua diffusione a livello internazionale. Aspesani nel suo incontro sarà accompagnato dalla musicista Lara Giancarli.

A seguire spazio al consueto appuntamento con il “pranzo con gli artisti”, un momento di condivisione e libertà creativa con una Jam session aperta agli artisti di questa edizione ma anche a giovani emergenti a conferma del fatto che la musica è libera, bisogna solo offrire spazi di espressione.

Il Pignola in blues è patrocinato dall’Apt, dalla Regione Basilicata e dal Comune di Pignola.