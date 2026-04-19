Brienza in festa per i 25 anni di presbiterato del Parroco don Shibu Sebastian. Tantissimi auguri

La Comunità parrocchiale di Brienza in festa per i venticinque anni di presbiterato del suo Parroco don Shibu Sebastian.
L’Arcivescovo durante l’omelia ha ringraziato il Signore per il dono del sacerdozio e di quanti dedicano la loro vita all’annuncio del Vangelo.
“Continua a mantenere viva nel tuo cuore, carissimo don Shibu, la richiesta dei due discepoli di Emmaus: Resta con noi Signore”.
E ai fedeli: “Ringraziate il Signore quando in un presbitero riconoscete non solo un bravo amministratore di realtà terrene, ma chi con Cristo risorto spezza con voi e per voi la Parola e il suo Corpo”.
Ecco le foto.