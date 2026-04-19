Su Potenza ancora bel tempo, ma fino a quando? Ecco le previsioni per i prossimi giorni

Sulle regioni del basso versante adriatico le condizioni atmosferiche si manterranno stabili e in prevalenza soleggiate nel weekend, ma anche nei primi giorni della prossima settimana.
Il clima sarà gradevole, con valori massimi intorno a 22/23°C sulle zone interne pianeggianti, non oltre i 20°C lungo le aree costiere.
Nel corso di Mercoledì si assisterà ad un graduale aumento dell’instabilità, per l’insorgenza di correnti settentrionali più fresche che causeranno qualche rovescio.
Quindi che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 20 Aprile, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 18°C, la minima di 11°C.
Martedì 21 Aprile avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 19°C, la minima di 10°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.