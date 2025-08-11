Brutto incendio in Basilicata: cambia il vento e interviene il canadair dei Vigili del fuoco. I dettagli

Altra giornata calda sul fronte incendi.
Quello più grave, come riporta rainews, “questa mattina a Bernalda divampato intorno alle 9:00 nella zona San Donato, all’ingresso della parte superiore del centro abitato.
Le fiamme in un primo momento erano sembrate gestibili, con il solo intervento da terra dei Vigili del Fuoco.
Il repentino cambiamento di direzione del vento ha – però – esteso il fronte del rogo da via Pierro fino alla zona dello stadio comunale, rendendo necessario l’intervento di un canadair.
Sul posto, anche Carabinieri e Polizia Locale”.