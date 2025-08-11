Potenza, tragico incidente in provincia: purtroppo una donna ha perso la vita

Una donna di 57 anni è morta nella tarda serata di ieri in un incidente stradale avvenuto, per cause in fase di accertamento, alla periferia di Moliterno.
Il sindaco di Moliterno, Antonio Rubino, scrive alla cittadinanza:
“A seguito del tragico evento avvenuto la scorsa notte, l’Amministrazione Comunale, interpretando il diffuso sentimento di cordoglio, ha deciso di sospendere tutti gli eventi pubblici in programma per la giornata di oggi, 11 agosto, in segno di rispetto per la nostra concittadina coinvolta nel tragico incidente e per le famiglie coinvolte”.
Ci stringiamo al dolore dei familiari per la tragica perdita.