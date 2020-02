Nel tardo pomeriggio di domani, Mercoledì 26 Febbraio, alle ore 18:30, si disputerà la partita Teramo-Potenza, valevole per la ventottesima giornata della Serie C-Girone C.

La visione del match è disponibile attraverso l’emittente Rai Sport.

A darne notizia, in un comunicato ufficiale, la Lega Pro che dichiara:

“A modifica del Com. Uff. n.114/DIV del 31.01.2020, la Lega Pro ha comunicato la gara che verrà trasmessa in diretta televisiva su Rai Sport in occasione della 9^ giornata di ritorno”.