Calvello, “il campo sportivo ‘Lello Cambriglia’ ospiterà questa squadra: “la qualità delle nostre strutture è riconosciuta anche oltre i confini comunali”. I dettagli

Da oggi il nostro campo sportivo “Lello Cambriglia” ospiterà la squadra del Corleto Perticara, impegnata nel Campionato di Promozione.

È un segnale importante: la qualità delle nostre strutture è riconosciuta anche oltre i confini comunali, e questo ci consente non solo di sostenere lo sport a livello regionale, ma anche di valorizzare il nostro territorio, accogliendo atleti, appassionati e visitatori.

Ogni evento sportivo rappresenta un’occasione per far conoscere le eccellenze locali, l’ospitalità della nostra comunità e l’impegno che mettiamo nella cura dei nostri spazi pubblici.

Buona stagione sportiva a tutti.