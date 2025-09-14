Potenza, “Terzo Turno” della Polizia Locale per contrastare la “malamovida” in città: questa la posizione dei Consiglieri di Centrodestra e dei sindacati

I Sindacati chiariscono la loro posizione sul “Terzo Turno” della Polizia Locale nel Comune di Potenza.

Scrivono in un Comunicato stampa le sigle sindacali Fp Cgil, Cisl FP, Uil Fpl, Csa Ral e Cse Flpl:

“In merito alle notizie relative all’introduzione del turno notturno per la Polizia Locale, le scriventi sigle sindacali Fp Cgil, Cisl FP, Uil Fpl, Csa Ral e Cse Flpl – intendono fare chiarezza sulla propria posizione, smentendo categoricamente di essere contro la sicurezza o il contrasto alla “malamovida” in città.

Ancora una volta ci vediamo costretti a chiarire la nostra contestazione che in nessun modo riguarda l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e affrontare i fenomeni di “inciviltà”, ma si concentra sull’applicazione del provvedimento, in quanto, pur riconoscendo la necessità di “potenziare i servizi della Polizia Locale a tutela degli utenti vulnerabili della strada” e di “contrastare la cosiddetta “malamovida“, riteniamo che l’introduzione di un turno notturno, dalle 19 all’1 del mattino, sia impraticabile e inefficace con le attuali risorse umane a disposizione.

Il personale della Polizia Locale di Potenza già svolge con grande impegno e sacrifici i turni ordinari, garantendo servizi essenziali per la comunità.

Aggiungere un terzo turno serale e notturno, senza un adeguato e necessario incremento di organico, non farà altro che sovraccaricare ulteriormente gli agenti, mettendo a rischio l’efficienza complessiva del servizio e la sicurezza del personale stesso creando di fatto, con questi cambiamenti, stress correlato ai lavoratori, visti già i carichi di lavoro giornalieri insostenibili.

La delibera riconosce una maggiore presenza della Questura e il coinvolgimento della Polizia Locale nelle attività di formazione, ma non affronta il problema strutturale della carenza di personale per un’azione realmente efficace.

L’introduzione di questo provvedimento, che secondo la Giunta è “soltanto il Venerdì e il Sabato e fino al 31 Dicembre” e che potrebbe essere prorogato nel 2026, ignora le nostre proteste e lo stato di agitazione dichiarato a Luglio.

Le Scriventi OO. SS. ribadiscono che i lavoratori del corpo della polizia locale hanno sempre operato e continueranno ad operare per garantire la sicurezza della città, ma chiedono di farlo assicurando loro condizioni di lavoro in piena sicurezza”.

Anche i Consiglieri di Centrodestra del Comune di Potenza si esprimono in merito alla questione:

“Abbiamo depositato la richiesta di convocazione urgente di un Consiglio Comunale ad hoc sulla Polizia Locale di Potenza.

In gioco non ci sono soltanto questioni organizzative, ma un tema molto più profondo: la chiarezza nei confronti dei cittadini e il rispetto della dignità dei lavoratori.

Da troppo tempo si assiste a decisioni unilaterali che hanno finito per alimentare malessere e divisioni interne al Corpo.

La recente scelta di avviare un terzo turno sperimentale, in un clima già segnato da tensioni e diffidenza, rischia di aggravare questa frattura.

Gli agenti della Polizia Locale, che ogni giorno servono la città con dedizione, meritano rispetto e non provvedimenti calati dall’alto che finiscono per mortificare la loro professionalità e incrinare il rapporto di fiducia con le istituzioni.

La nostra iniziativa ha un obiettivo chiaro e politico: riportare la discussione nel luogo deputato al confronto democratico e alla trasparenza, il Consiglio Comunale, affinché l’Amministrazione spieghi pubblicamente le proprie scelte e si assuma le proprie responsabilità.

Solo così sarà possibile ristabilire un clima di fiducia, dare risposte certe e ricostruire la credibilità delle istituzioni agli occhi della città.

Non si tratta di difendere interessi particolari, ma di garantire l’interesse generale: quello dei cittadini, che hanno diritto a servizi di sicurezza chiari ed efficienti, e quello dei lavoratori, che chiedono semplicemente rispetto per la loro dignità e chiarezza sulle prospettive future.

Per questo chiediamo che la verità emerga alla luce del sole, davanti alla città e senza ambiguità.

Il Consiglio Comunale ha il dovere di fare la sua parte, e il centrodestra si impegna a portare avanti questa battaglia con serietà e responsabilità, nel solo interesse della città di Potenza e dei suoi cittadini”.