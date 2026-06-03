Cantina di Venosa investe sui giovani e promuove il futuro del vino: ecco il progetto che premia gli studenti di talento

La cultura del vino incontra il talento delle nuove generazioni e la progettazione sostenibile. Si è svolta nei giorni scorsi, nella sede di Cantina di Venosa, la II edizione del Premio di Progettazione “Vini e Cantine”, iniziativa promossa insieme all’I.I.S.S. “Flacco-Battaglini” di Venosa, in collaborazione con l’I.I.S.S. “Petrucelli-Parisi” di Moliterno.

L’evento ha rappresentato un importante momento di dialogo tra scuola, impresa e territorio, confermando l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo della progettazione applicata alla filiera vitivinicola e alle nuove sfide della sostenibilità ambientale. Dopo il successo della prima edizione, il premio si consolida come laboratorio di idee e opportunità formative per gli studenti degli indirizzi CAT – Costruzioni, Ambiente e Territorio.

Protagonisti della giornata sono stati gli studenti chiamati a progettare una cantina moderna, sostenibile e integrata nel paesaggio del Vulture, territorio simbolo dell’Aglianico e dell’identità vitivinicola lucana. I lavori presentati hanno sviluppato temi legati alla bioedilizia, all’efficienza energetica, all’utilizzo di energie rinnovabili, all’enoturismo e all’inserimento armonico delle strutture nel contesto ambientale.

Gli studenti vincitori sono stati: Graziano Antenori dell’I.I.S.S. “Flacco-Battaglini” che si è aggiudicato il primo posto, seguito da Luigi Pio Savino sempre dell’I.I.S.S. “Flacco-Battaglini”, terza piazza d’onore per Alexander Dandrea, Marinica Castellucci e Fabio Radesca dell’I.I.S.S. “Petrucelli-Parisi”.

Ad aprire l’iniziativa i saluti del presidente di Cantina di Venosa, Francesco Perillo, della dirigente scolastica dell’I.I.S.S. “Flacco-Battaglini”, Mimma Carlomagno, e del sindaco di Venosa Francesco Mollica. Nel pomeriggio si è svolto anche un approfondimento dedicato alla transizione energetica con l’intervento dell’assessore all’Ambiente e alla Transizione Energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello, che ha affrontato il tema delle opportunità e delle sfide per i giovani talenti. Moderatore dell’incontro il professor Leonardo Rosa.

I progetti sono stati valutati da una commissione composta da professionisti, tecnici e rappresentanti del mondo scolastico e produttivo, con l’obiettivo di premiare le idee più innovative e sostenibili. Oltre al Presidente Perillo: il Prof. Arch. Antonio Circolo, il Prof. Ing. Francesco De Luca, l’Arch. Antonio Savino, l’Ing. Telmo Petrelli. L’iniziativa nasce infatti dalla volontà di costruire un legame concreto tra formazione e realtà produttive del territorio, valorizzando competenze tecniche e creatività delle nuove generazioni.

Una visione orientata al futuro che accompagna anche il percorso di crescita della stessa Cantina di Venosa, che nel 2027 celebrerà i suoi 70 anni di attività e inaugurerà la nuova struttura, i cui lavori sono in fase di completamento: un progetto pensato per rafforzare innovazione, sostenibilità e valorizzazione del territorio del Vulture, mantenendo saldo il legame con la tradizione vitivinicola e la comunità locale.

LE DICHIARAZIONI

Presidente di Cantina Di Venosa, Francesco Perillo:

“Il futuro del vino passa attraverso i giovani, che possono dare un contributo importante alla sostenibilità delle cantine della Basilicata. Per questo investiamo in progetti come questo, nei quali crediamo fortemente. Ho visto grande partecipazione da parte degli studenti e 19 progetti di alto livello, tutti meritevoli. Ho incontrato ragazzi preparati e pronti ad affrontare il mondo del lavoro, con la possibilità di costruire il proprio futuro anche nel nostro territorio”.

Sindaco di Venosa, Francesco Mollica:

“Una seconda edizione di questo concorso qui alla Cantina di Venosa è un fatto lodevolissimo, perché valorizza concretamente le idee dei ragazzi e offre loro opportunità di crescita. L’interazione tra il mondo della scuola e quello economico è la strada giusta per dimostrare che i giovani possono trovare prospettive di sviluppo in un territorio ricco di cantine e di altre eccellenze. Siamo sulla strada giusta per dire ai ragazzi che un futuro c’è, investendo sulle proprie idee, capacità e competenze per restare in questa terra”.

Assessore Regionale all’ambiente, Laura Mongiello:

“La Regione Basilicata è presente a questa interessante iniziativa perché crede nella valorizzazione dei giovani talenti, che rappresentano una risorsa fondamentale per il nostro presente e il nostro futuro. Siamo certi che i progetti nati da questo confronto possano trovare applicazione concreta sul territorio, contribuendo a una gestione sempre più sostenibile delle produzioni agroalimentari. Si tratta di un’iniziativa di grande valore per la crescita e lo sviluppo della nostra regione”.

Dirigente Scolastica, Mimma Carlomagno I.I.S.S. “Flacco – Battaglini”:

“La novità di quest’anno è il coinvolgimento della scuola di Moliterno. L’idea iniziale del nostro Istituto era infatti quella di organizzare un concorso che, partendo da Venosa, potesse coinvolgere progressivamente gli istituti a indirizzo CAT della Basilicata per poi ampliarsi a livello nazionale.

Questo rappresenta un passo significativo verso la crescita del progetto e, in una regione come la mostra, per noi è un grande successo. Inoltre, il lavoro svolto dai ragazzi entra a far parte del loro portfolio personale e quest’anno costituirà anche il punto di partenza per l’esame di maturità”.

Prof. Leonardo Rosa docente V Cat I.I.S.S. “Flacco – Battaglini”:

“Siamo partiti alla grande con la prima edizione ma nella seconda edizione di quest’anno è emersa una qualità maggiore perché i ragazzi che erano nel quarto anno lo scorso anno hanno seguito il lavoro fatto lo scorso anno dagli altri. Ho visto tante belle idee e tanta qualità”.

Prof.ssa Roberta Guarnieri I.I.S.S. “Petruccelli – Parisi”:

“È stata una bellissima esperienza e la soddisfazione è stata grande. Vedere l’impegno dei ragazzi, che hanno lavorato con entusiasmo e poi la gioia per il risultato raggiunto, è stato davvero gratificante. Voglio rivolgere un grande ringraziamento a Cantina di Venosa per averci ospitato e all’Istituto “Flacco-Battaglini” per averci coinvolto in questo importante progetto”.