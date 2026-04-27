Castelgrande pronto a celebrare la Giornata del Sole. L’appuntamento

Continua l’attività di divulgazione dell’Astrodomus di Castelgrande.

Dopo la riuscita Giornata della Madre Terra, che ha visto i più piccoli impegnati, sotto la guida dall’Associazione inti, nella piantumazione del verde pubblico per abbellire il piccolo centro lucano, seguita nel pomeriggio da una interessante conferenza tenuta dal ricercatore Sergei Schmalz volta ad alimentare una sempre più consapevole coscienza ecologica, l’Astrodomus propone un nuovo appuntamento.

Sabato 2 e domenica 3 maggio, infatti, sarà celebrata la Giornata del Sole, istituita nel lontano 1978 dal presidente statunitense Jimmy Carter e successivamente, nel 1994, promossa a livello internazionale dall’International Solar Energy Society (ises) per sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo della nostra stella negli equilibri dell’ecosistema terrestre, ma anche per promuovere l’uso dell’energia solare come alternativa sostenibile e inesauribile ai combustibili fossili.

Due finalità quanto mai attuali alle quali se ne unisce una terza: la giornata nasce infatti anche per ricordare l’importanza della luce solare nella produzione della vitamina D, essenziale per le ossa e il benessere psicofisico, argomento non trascurabile in vista della stagione estiva.

Finalità che saranno perseguite all’Astrodomus di Castelgrande con una modalità innovativa: ai visitatori sarà proposto un percorso tra installazioni, exhibit, esperimenti, filmati, giochi e dialogo con esperti per una esperienza coinvolgente e particolare.

Ci sarà la possibilità di vedere in diretta il sole, di comprendere con quale linguaggio ci parla, di rivedere le regole per un corretto approccio ai raggi solari, di conoscere come la natura utilizza l’energia solare e come noi umani siamo riusciti solo di recente a sfruttarla in maniera sostenibile, e molto altro ancora.

Insomma si tratta di una occasione da non perdere con due visite guidate al giorno: alle 10 e alle 16:30.

Di seguito la locandina con i dettagli.