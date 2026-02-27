Chiello dalla provincia di Potenza a Sanremo: tutto pronto per il duetto con Tenco che promette di emozionare!

Questa sera sul palco del Teatro Ariston, CHIELLO sarà accompagnato al pianoforte dal musicista SAVERIO CIGARINI sulle note di “MI SONO INNAMORATO DI TE“, una delle canzoni più intense di LUIGI TENCO.

L’arrangiamento musicale è stato interamente realizzato e curato da Saverio Cigarini insieme a Fausto Cigarini che inoltre dirigerà l’orchestra.

Il cantautore, tra le voci più distintive e amate della nuova scena italiana, calca per la prima volta da protagonista il palco dell’Ariston con il brano “TI PENSO SEMPRE“, scritto dallo stesso artista e composto da Tommaso Ottomano, Saverio Cigarini, Fausto Cigarini e Matteo Pigoni.

Il brano sarà contenuto nel nuovo album “AGONIA” disponibile dal 20 marzo in digitale, cd e vinile.

Chiello, con la sua cifra stilistica unica e il suo immaginario poetico, si conferma tra i nomi rivelazione del 2025.

Dopo l’uscita del suo ultimo album “Scarabocchi” (Island Records/Universal Music Italia) e il successo del primo live show nei principali club italiani, torna sul palco con “Chiello Club Tour 2026“, sei date ad alta intensità.

Questo il calendario, organizzato e prodotto da Trident Music:

16 APRILE 2026 – GRAN TEATRO GEOX – PADOVA

19 APRILE 2026 – ATLANTICO – ROMA

21 APRILE 2026 – TEATRO CARTIERE CARRARA – FIRENZE

22 APRILE 2026 – ESTRAGON – BOLOGNA

28 APRILE 2026 – ALCATRAZ – MILANO

29 APRILE 2026 – TEATRO CONCORDIA – VENARIA REALE (TORINO)

CHIELLO, classe 1999, nasce a Venosa.

Grazie al talento e a un’attitudine unica, si afferma tra i protagonisti di spicco della scena trap insieme al collettivo FSK satellite, con cui raggiunge un importante numero di certificazioni. Successivamente CHIELLO prosegue la sua carriera da solista collaborando con artisti e produttori di rilievo in brani come “Ayahuasca” di Mace e Colapesce, “Cancelli di mezzanotte” con Rkomi (platino) e “La strega del frutteto” con Madame e Sick Luke (oro).

Nel 2021 debutta con l’atteso primo album “Oceano Paradiso”, che ottiene la certificazione oro a pochi mesi dall’uscita. Forte di questo successo, viene invitato come ospite ai live di X Factor 2021, dove si esibisce con la hit “Quanto ti vorrei” (platino). Nell’estate 2022 partecipa ai Tim Summer Hits e alla finale dei Tim Music Awards all’Arena di Verona.

A ottobre dello stesso anno pubblica il singolo “Cuore tra le stelle“. Il 2023 si apre a marzo con il singolo “Milano Dannata“, che anticipa il secondo album “Mela Marcia“, presentato in due speciali eventi live a Milano e Roma nel mese di novembre. Tra le collaborazioni più recenti, spiccano quelle con Mahmood nel brano “Paradiso” insieme a Tedua e con Mace in “Ruggine” insieme a Coez. Nel 2024 pubblica il singolo “Limone”, seguito da “Stanza 107″ e dall’intenso “Ho sbagliato ancora”.

Il 2025 si apre con la partecipazione all’album “Tropico del Capricorno” di Guè, con il feat. “Non lo So”, l’album “Scarabocchi” con i singoli “Amore mio”, “Pirati” e “Scintille”, la partecipazione al 75° Festival di Sanremo come ospite nella serata delle cover con Rose Villain e il suo primo tour nei club italiani.

A dicembre 2025 esce il singolo “Lupo“.