Crisi idrica: “la neve è finalmente giunta in Basilicata riempiendo la diga della Camastra ma attendiamo ancora risposte”. I dettagli

“Il miracolo di San Gennaro è avvenuto: la neve è finalmente giunta in Basilicata e, fortunatamente, ha riempito la diga della Camastra.

Nelle scorse ore, a mezzo stampa, abbiamo appreso la bella notizia: sospensione delle interruzioni idriche e niente più acqua dal Basento.

Sintetizzando: le precipitazioni meteo hanno vinto sull’assoluta incapacità di programmazione da parte del centrodestra.

Abbiamo però ancora tantissimi interrogativi da sottoporre al presidente, generale, commissario Vito Bardi.

Che cosa è successo prima, durante e dopo (si spera) la crisi.

In consiglio regionale, dopo numerose sollecitazioni, Bardi aveva riferito sulla crisi idrica: la situazione era stata dipinta come drammatica e nessuna soluzione a lungo termine era stata prospettata.

Senza alcun cronoprogramma alla mano, Bardi aveva addirittura detto che, forse, non sarebbe stata sufficiente neanche l’acqua del Basento.

Miracolosamente e per nostra fortuna, dopo due giorni di abbondanti nevicate, la diga si è riempita è tutto sembra essere tornato a regime.

Benissimo, ma che cosa è successo nel frattempo?

Cosa si prevede per il prossimo futuro?

Il problema è sempre lo stesso, lo era prima e lo è anche oggi, ossia la totale assenza di trasparenza, oltre che di programmazione.

Durante l’intera gestione della crisi, Bardi non ha mai attivamente coinvolto l’intero consiglio regionale, limitandosi a pochi e insufficienti balbettii.

Un mese fa nel consiglio regionale dedicato all’emergenza idrica, infatti, in tutta la sua lunga relazione, il presente Bardi ha fatto “j’accuse” di tutti i governi regionali che l’hanno preceduto dimenticando naturalmente l’ultima legislatura di cui era ancora una volta presidente.

In occasione del primo consiglio regionale utile, vorremmo chiedere al commissario che fine abbia fatto il progetto di sfangamento della Camastra.

Sappiamo che servono ingenti risorse, ma si è cominciato almeno a progettare questo intervento, è stata individuata una soluzione per i collaudi della Camastra e delle altre dighe?

E ancora: si sta pensando all’interconnessione degli schemi idrici per evitare, appunto, quanto accaduto nei mesi precedenti?

Ecco, a queste domande chiediamo risposta, a beneficio di tutta la comunità lucana.

E non lo chiediamo per favore, ma per dovere di trasparenza e nel rispetto delle lucane e dei lucani.

E no, non attendiamo risposte “in veste di generale”, ma nelle vesti che oggi ricopre

Vito Bardi faccia il presidente di Regione e venga a riferire in consiglio”.

Così scrivono in un comunicato congiunto Alessia Araneo e Viviana Verri (Consigliere regionali M5S Basilicata).