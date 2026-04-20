Addio a Michele Ligrani: “Potenza gli deve molto”. Il ricordo

“Apprendo con profondo dolore della scomparsa di Michele Ligrani.

A nome mio e dell’intera amministrazione comunale, esprimo le più sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutta la comunità rossoblù della PM Volley Potenza.”

Così il Sindaco Telesca che aggiunge:

“Michele Ligrani fu tra i fondatori della PM Volley nel giugno del 1982, quando un gruppo di agenti della Polizia Municipale ebbe il coraggio di costruire qualcosa da zero.

Da quel giorno non si è mai fermato. Per oltre quarant’anni ha tenuto in vita una società sportiva che è diventata un’istituzione per Potenza e per l’intera Basilicata.”

Ha formato decine di migliaia di atlete — un numero che da solo racconta la portata del suo lascito.

Ha portato la PM Volley a disputare circa 25 campionati nazionali tra Serie B1 e B2, ha organizzato l’All Star Game e una tappa del Campionato Italiano di Beach Volley nella cornice di Maratea, ha conquistato un torneo internazionale a San Pietroburgo nel 2004. Ha fatto tutto questo da Potenza, senza mai smettere di credere che da questa terra si potesse competere ai massimi livelli.”

Fino all’ultimo ha guidato la sua società con la stessa passione del primo giorno, dedicando energie e visione a un progetto sportivo che continua a crescere e a vincere.

Non è un caso che già nel 2022, in occasione dei quarant’anni della PM Volley, si parlasse di intitolargli un palazzetto in vita: un riconoscimento raro, che misura il peso di una presenza che va ben oltre lo sport.

Potenza gli deve molto. Come città, come comunità, come generazioni di famiglie che hanno visto le proprie figlie crescere sotto la sua guida. Ci stringiamo forte alla famiglia Ligrani. Michele resterà nella memoria di questa città.”